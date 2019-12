Công an Đồng Nai tạm đình chỉ hai CSGT để làm rõ việc 'bảo kê' xe

Chủ trì buổi gặp là đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu; đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ và thượng tá Nguyễn Danh Hương, Phó chánh thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Nguyễn Văn Thọ cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã thành lập tổ xác minh vụ việc trên.

Để công tác xác minh diễn ra thuận lợi, đúng người, đúng việc và khách quan, vào sáng 6.12, đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã ký 2 quyết định tạm đình chỉ công tác (2 tháng) đối với trung tá Phạm Hải Cảng, Trạm trưởng Trạm CSGT số 2 (trạm QL20, xã Phú Túc, H.Định Quán) và trung tá Phan Cẩm Tú, Đội phó Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai).

Trong thời gian bị tạm đình chỉ, hai cán bộ CSGT này bị tạm điều về Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai (PK20).

Cũng theo đại tá Thọ, quan điểm của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai là khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật , khi có kết quả sẽ thông tin đến báo chí.

Trước câu hỏi của PV về nội dung tố cáo liên quan đến nhiều lãnh đạo cấp phòng, liệu Công an tỉnh Đồng Nai có làm sáng tỏ được vấn đề hay cần sự giúp đỡ của Bộ Công an, đại tá Nguyễn Văn Thọ khẳng định Công an tỉnh Đồng Nai hoàn toàn đủ khả năng làm rõ việc này, tuy nhiên nếu có sự giúp sức của Bộ Công an thì càng thuận lợi.