CSGT Sóc Trăng phát hàng chục ngàn khẩu trang y tế chống virus Corona cho người dân

Sáng 3.2, đoàn viên thanh niên thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Chi đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng tổ chức cấp phát trên 1.500 khẩu trang y tế miễn phí cho người dân khi đến khám chữa bệnh tại bệnh viện. Mục đích nhằm để phòng ngừa lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng tặng khẩu trang cho người dân Ảnh: Trần Thanh Phong

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT còn tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn người dân khi đến những khu vực đông người, tham gia bằng phương tiện công cộng phải đeo khẩu trang đúng quy cách để phòng bệnh dịch và khi tham gia giao thông phải chú ý đảm bảo an toàn cho mình và cho mọi người.

Thượng úy Huỳnh Thanh Phong, Phó bí thư Đoàn Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết theo kế hoạch, những ngày tiếp theo, các đơn vị trong lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng sẽ phối hợp với các đơn vị khác tổ chức cấp phát khẩu trang y tế cho người dân. Cụ thể, chiều 3.2, Chi đoàn Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính CSQLHC về trật tự xã hội phối hợp với Chi đoàn cơ sở Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Sóc Trăng và Chi đoàn cơ sở Viettel chi nhánh Sóc Trăng sẽ cấp phát trên 1.000 khẩu trang cho người dân và người bệnh ở Bệnh viện Sản – Nhi. Ngoài ra, tặng khẩu trang cho người dân đến làm giấy chứng minh nhân dân.

GIúp người dân đeo khẩu trang đúng cách Ảnh: Trần Thanh Phong

Tiếp đó, vào sáng mai 4.2, Chi đoàn Phòng CSGT Công an tỉnh tiếp tục phát trên 1.000 khẩu trang cho du khách tại chùa Chén Kiểu, thuộc xã Đại Tâm (H.Mỹ Xuyên). Ngày 6.2, tuổi trẻ Công an tỉnh Sóc Trăng và tuổi trẻ Thành đoàn TP.Sóc Trăng sẽ phát trên 10.000 khẩu trang cho du khách ở chùa Phật Học 2, P.8, TP.Sóc Trăng. Toàn bộ kinh phí mua khẩu trang do cán bộ đoàn viên trong lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng đóng góp.