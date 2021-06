CSGT tạm giữ 3 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép, trốn khai báo y tế

Ảnh: Công an cung cấp

Khi xuống khai báo y tế , tài xế Hà Trường Giang (42 tuổi; trú P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM) nói trên xe có 3 người đang bị say xe, xin nghỉ ngơi một lúc rồi xuống khai báo sau.

Tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Đăk Man, Công an H.Đăk Glei và các lực lượng tại chốt tiến hành truy tìm. Đến 0 giờ 10 ngày 4.6, lực lượng công an phát hiện 3 người trên đang lẩn trốn trong bụi rậm gần chốt phòng chống dịch Covid-19 đèo Lò Xo.