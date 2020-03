CSGT Tây Ninh bắt 6.100 gói thuốc lá lậu vận chuyển bằng xe buýt, ô tô

Ngày 3.3, Công an TX.Trảng Bàng (Tây Ninh) cho biết đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tang vật là 6.100 gói thuốc lá ngoại nhập lậu cùng 2 nghi can do Tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Trảng Bàng (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh ) bàn giao.