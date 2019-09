Bắt quả tang hơn 11.000 bao thuốc lá nhập lậu

Chiều 24.9, Phòng cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết rạng sáng cùng ngày, nhận được tin báo từ người dân, lực lượng Phòng cảnh sát Kinh tế phối hợp Công an H.Phước Long kiểm tra hành chính nơi ở của gia đình ông Trương Minh Thành (60 tuổi, ngụ ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú, H.Phước Long) có dấu hiệu nghi vấn mua bán thuốc lá nhập lậu

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và thu giữ hơn 11.000 bao thuốc lá nhập lậu mang một số nhãn hiệu.

Số thuốc lá nhập lậu bị công an thu giữ

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra , làm rõ để xử lý theo pháp luật

Làm việc với công an, ông Thành khai nhận số thuốc lá trên do ông nhập lậu từ khu vực biên giới tỉnh An Giang, sau đó đem về Bạc Liêu tiêu thụ.