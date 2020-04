CSGT toàn quốc sẵn sàng tiếp nhận clip, hình ảnh vi phạm giao thông để xử lý

Ngày 16.4, lái xe Nguyễn Văn D (thường trú tỉnh Bắc Ninh) điều khiển xe ô tô loại 47 chỗ ngồi, biển kiểm soát 29LD - 053.XX chở công nhân viên Công ty Samsung đi làm. Khi vào cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, do không chú ý quan sát, lái xe đã đi quá nút giao khoảng 20 m. Thấy đường vắng, lái xe đã quay đầu trên cao tốc để đi vào thành phố Bắc Giang. Hành vi của lái xe D. đã gây bức xúc cho những lái xe khác và người tham gia giao thông trên đường. Vụ việc trên đã được camera hành trình của một phương tiện đang lưu thông ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội . Đến ngày 21.4, tài xế D. bị phạt tiền 17 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 6 tháng. Gần đây, nhờ camera an ninh của người dân, lực lượng chức năng đã phát hiện một tài xế lùi xe cán chết một cháu bé ở Nghệ An.