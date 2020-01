CSGT TP.HCM khẳng định máy đo nồng độ cồn đạt chuẩn

Về độ chính xác của thiết bị đo nồng độ cồn mà đơn vị này đang sử dụng, thượng tá Huỳnh Trung Phong nói do được Công an TP.HCM, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trang bị, nên thiết bị đạt chuẩn...

Một loại máy đo nồng độ cồn mà tổ CSGT TP.HCM sử dụng - Ảnh: Trác Rin