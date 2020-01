Tranh luận về phạt người ép uống rượu, bia

Nhiều bạn đọc (BĐ) bày tỏ sự đồng tình đối với luật Phòng chống tác hại rượu, bia, trong đó có việc xử phạt người ép uống rượu, bia. Nhiều người thở phào nhẹ nhõm vì từ nay sẽ không bị ép uống rượu, bia, sẽ có cớ từ chối hợp lý và hợp pháp.

BĐ Bình (Đồng Nai) bức xúc: Ép uống rượu, bia là xâm phạm quyền tự do của người khác. Ai thích uống thì uống, không thích thì thôi, không được ép. Kể cả sếp ép nhân viên là phạm luật! Trong họ hàng ỷ bề trên ép bề dưới là phạm luật! Thật may mắn là có luật cấm rượu bia khi lái xe, luật này sẽ là “cái phao” cho những ai hay bị ép uống vì có lý do hợp pháp để từ chối.