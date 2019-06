Cụ ông mang oan sai 43 năm được bồi thường hơn 6,7 tỉ đồng

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho biết vừa hoàn tất việc chi trả tiền bồi thường oan sai trên 6,7 tỉ đồng cho ông Trần Văn Thêm (43 tuổi, ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh).

Việc bồi thường oan sai cho ông Trần Văn Thêm đã được Cục Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp) ra quyết định giải quyết từ cuối năm 2017. Tuy nhiên, việc cấp kinh phí bồi thường gặp nhiều khó khăn, kéo dài, cho đến nay thì Bộ Tài chính đã cấp kinh phí và Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành việc chi trả tiền bồi thường theo quy định.

Như Thanh Niên phản ánh, từ tháng 3.1970, ông Nguyễn Văn Thêm cùng người em con cô ruột tên là Nguyễn Khắc Văn đi xe đạp lên Vĩnh Phúc để bán thuốc lào và mua trám mang về chợ quê bán. Trong một lần đi buôn, vào đêm 24.7.1970, hai anh em ông Thêm nhỡ độ đường nên ghé vào ngủ ở lều cắt tóc lụp xụp cạnh Cầu Diện thuộc xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Vĩnh Phúc). Nửa đêm, hai người bị cướp tấn công, ông Văn bị thương nặng rồi tử vong do vật cứng đánh vào đầu. Sau đó, ông Nguyễn Văn Thêm bị cơ quan tố tụng tỉnh Vĩnh Phú cáo buộc đã giết em họ để cướp của.

Cuối năm 1973, các cơ quan tố tụng tỉnh Vĩnh Phú đưa ra xét xử và kết tội ông Nguyễn Văn Thêm án tử hình về tội giết người, cướp tài sản. Đến năm 1974, Tòa án nhân dân tối cao xét xử phúc thẩm kết tội y án sơ thẩm mức án tử hình.

Năm 1975, Phan Thanh Nhàn (17 tuổi, trú tại thôn Phần Thạc xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú) khi cải tạo trong một trại giam ở tỉnh Lào Cai đã khai nhận giết hại nạn nhân Nguyễn Khắc Văn. Qua lời khai của đối tượng Nhàn, đối chiếu với hiện trường xảy ra vụ án, tổ chức thực nghiệm lại hiện trường, cơ quan chức năng xác định Nhàn là hung thủ giết ông Văn và đánh ông Thêm bị thương vào ngày 24.7.1970.

Căn cứ vào kết luận của cơ quan chức năng, Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên toà theo thủ tục giám đốc thẩm, tuyên hủy toàn bộ 2 bản án phúc thẩm, sơ thẩm và giao hồ sơ để cơ quan công an điều tra, xử lý lại theo quy định của pháp luật.

Ngày 27.12.1975, ông Thêm được đưa ra khỏi phòng biệt giam để gặp cán bộ Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Phú. Sau 2 ngày ở Bộ Công an, chiều 29.12.1975, ông Thêm được giải thích do có vết thương trên đầu nên Bộ Công an cấp cho một giấy miễn lao động nặng, rồi cho về quê.

Kể từ đó đến nay, việc điều tra lại vẫn chưa được các cơ quan chức năng thực hiện, về mặt pháp lý vẫn chưa có quyết định đình chỉ, hoặc tiếp tục truy tố đối với ông Trần Văn Thêm.

Sau khi được tạm tha, ông Trần Văn Thêm đã có nhiều đơn kêu oan đến các cơ quan cao nhất của Đảng, Quốc hội, cơ quan tiến hành tố tụng. Đến năm 2015, Tòa án nhân dân tối cao đã sao chụp và nhận được các tài liệu liên quan do gia đình ông Thêm cung cấp. Từ đó, các cơ quan tố tụng T.Ư tiến hành xem xét, xác định ông Thêm không thực hiện hành vi giết ông Nguyễn Khắc Văn năm 1970.