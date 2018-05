Cử tri bức xúc vì cán bộ công an tiếp tay cho tội phạm

Dự thảo báo cáo do ông Hầu A Lềnh, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN, trình bày cho biết T.Ư MTTQ VN đã phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) tổng hợp được 3.093 ý kiến của cử tri và nhân dân, được chia làm 6 nhóm vấn đề: về sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; về y tế, giáo dục và đào tạo; về quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên và môi trường; về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về an ninh, trật tự, an toàn xã hội và quản lý đô thị và về kiện toàn hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ.

Theo ông Hầu A Lềnh, cử tri và nhân dân nhiều địa phương còn lo lắng trước tình hình tệ nạn xã hội, sử dụng và mua bán ma túy vẫn diễn ra phức tạp, nhiều vụ trọng án giết người gây hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an ninh mạng, quản lý công nghệ thông tin còn bộc lộ hạn chế, thiếu sót, tạo kẽ hở để tội phạm công nghệ trục lợi. Tình trạng đánh bạc qua mạng internet với số lượng tiền hàng ngàn tỉ đồng diễn ra nhiều năm mà không bị phát hiện. “Cử tri bất bình và bức xúc trước hành vi của một số cán bộ công an, kể cả cán bộ cấp cao đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tiếp tay cho tội phạm thực hiện hành vi phạm tội. Như vụ việc một số cán bộ của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã bao che cho nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc trên mạng, quy mô lên đến hàng trăm tỉ đồng; hay vụ MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG). Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an tiếp tục tăng cường công tác quản lý thông tin, bảo đảm an ninh mạng, khẩn trương rà soát, chấn chỉnh để chấm dứt tình trạng này”, ông Lềnh nhấn mạnh.

Vấn đề Thủ Thiêm là bức xúc của cử tri

Góp ý cho dự thảo báo cáo, Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng về nội dung quản lý đất đai, cần phải bổ sung vấn đề đất đai ở Thủ Thiêm (TP.HCM) vào báo cáo, vì đây là vấn đề rất nóng, dư luận báo chí quan tâm và vừa rồi đoàn đại biểu QH TP.HCM cũng nêu nhiều. “Vấn đề xử lý đất Thủ Thiêm là cả quá trình lịch sử, nhìn khách quan nhưng thực tế là có vấn đề quy hoạch, có bức xúc của cử tri, có khiếu nại của người dân hơn 20 năm nay”, ông Lưu nêu quan điểm.

Liên quan tới vấn đề này, dự thảo báo cáo của Ủy ban T.Ư MTTQ VN cũng nêu rõ: Cử tri tiếp tục phản ánh về công tác quản lý đất đai của chính quyền một số địa phương chưa chặt chẽ, các dự án quy hoạch chưa được công khai, việc thu hồi đất thiếu minh bạch. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn nhiều bất cập, gây bức xúc trong nhân dân. Từ đó, Ủy ban T.Ư MTTQ VN đề nghị chính quyền địa phương tăng cường đối thoại, triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, giải quyết thỏa đáng quyền lợi của nhân dân.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết rất tán thành với dự thảo báo cáo trong việc đánh giá cao chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu dừng xây dựng nhà cao tầng tại trung tâm các thành phố lớn, giảm tải áp lực về hạ tầng giao thông. Tuy nhiên Chủ tịch QH cho rằng vấn đề cử tri mong muốn là việc quản lý, thực hiện quy hoạch tốt hơn. “Một con đường ngoại ô như đường Lê Văn Lương thôi mà có bốn năm chục cái nhà cao tầng khiến bây giờ tắc đường thường xuyên. Rồi các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM đều tắc đường. Vấn đề là quản lý quy hoạch thế nào?”, bà Ngân nhấn mạnh.