Cử tri phẫn nộ vì tội phạm Trung Quốc liên quan xâm hại phụ nữ, trẻ em

Như Thanh Niên đã thông tin, vào tháng 9 vừa qua, đường dây sex trực tuyến người Trung Quốc, gồm Trương Huệ Mẫn (Zhang Hui Min, 38 tuổi), Phương Tuấn Kiệt (Fang Jun Jie, 33 tuổi), Tưởng Đăng Quân (Jiang Deng Jun, 30 tuổi), Lưu Tiểu Duy (Liu Xiao Wei, 20 tuổi), Đới Hồng Hi (Dai Hong Xi, 22 tuổi) và Sầm Thị Sen (24 tuổi, ngụ xã Tân An, H.Đăk Pơ, Gia Lai) bị Công an Đà Nẵng bắt giữ.

Theo lời khai ban đầu, từ tháng 2.2019, Sen đăng tuyển dụng trên Facebook nhằm tìm các cô gái trẻ đẹp, có ngoại hình, tự tin trước camera để livestream. Tin lời Sen về “việc nhẹ lương cao”, nhiều cô gái đã đến gặp mặt và bị Sen chiêu dụ livestream gợi tình trên mạng xã hội của Trung Quốc.

Nhóm nghi phạm người Trung Quốc này khai nhận ngoài bán các phim sex, clip sex bán cho các trang web sex ở nước ngoài để lấy tiền thì hình thức livestream các cảnh trụy lạc, quan hệ tình dục trực tuyến này được các trang mạng trả tiền cao nhất.

Trong số các nạn nhân có em N.T.K.D (ngụ Đà Nẵng). D. được cả nhóm chiều chuộng, trả lương cao nhất vì em chỉ mới 15 tuổi, vì mỗi lượt livestream thu hút rất đông người theo dõi, giúp cả nhóm người Trung Quốc kiếm bộn tiền.