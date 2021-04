Cửa hàng xăng dầu Phúc Lâm 79 tại Bình Phước bị phong tỏa

Sáng 7.4, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp C02 và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an Bình Phước khám xét thêm chín địa điểm là trụ sở công ty, nhà ở và các cây xăng của Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm (Phúc Lâm Petro). Công an Đồng Nai cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Huy Lập, Tổng giám đốc Phúc Lâm Petro, để điều tra về hành vi buôn lậu.