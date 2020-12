Cục An ninh điều tra đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 11.12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 của Cục An ninh điều tra (ANĐT), hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng ANĐT Bộ Công an (31.12.1951 - 31.12.2021).