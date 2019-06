Cuộc chiến chống tin giả - Kỳ 2: Xử lý mạnh người phát tán tin thất thiệt

Tin giả lại dễ lan truyền và phát tán. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết, báo chí trong bối cảnh hiện nay cần phát huy vai trò và chức năng của mình là người chọn lọc và chuyển tải thông tin đến bạn đọc.

Tuy nhiên, suy cho cùng, gốc rễ vẫn phải là con người, là đạo đức, lương tâm, trách nhiệm xã hội của những người tạo nên tin tức . Do vậy người làm báo phải người luôn quan tâm đến giá trị đạo đức, giá trị của sự cống hiến, của sự dấn thân. Việc lan tỏa tin tốt, chống việc phát tán tin giả, tin vịt trước hết phải từ phía người làm báo trước. Do vậy trong quá trình giảng dạy các bạn sinh viên, chúng tôi luôn quan niệm và nói với họ rằng: “Trước khi chúng ta làm báo và viết báo, chúng ta phải là bạn đọc thông minh, cần đọc gì, chọn gì để đọc, và sau đó like cái gì, chia sẻ cái gì thông qua các kênh đặc biệt là mạng xã hội. Với các bạn, Facebook cá nhân cũng nên cần được chăm sóc thông qua chất lượng thông tin mà chính bạn đã chia sẻ. Hãy chia sẻ những thông có ích và có sự lan tỏa”. Chúng tôi luôn lồng ghép việc đẩy lùi vấn nạn tin giả, lan tỏa tin thật, tin tốt thông qua các môn học thuộc khung kiến thức cơ sở như: Cơ sở lý luận báo chí, Truyền thông đại chúng, Đạo đức nghề nghiệp nhà báo, Pháp luật báo chí,…. Ngay cả những môn học có tính chất kỹ năng, chúng tôi cũng luôn nhắc sinh viên cẩn trọng trong việc xử lý nguồn tin, tức là cần xem xét nguồn tin đó là từ đâu, ai cung cấp, đặc biệt nguồn tin từ mạng xã hội.