Cuối năm triệt phá ổ bạc núp bóng game bắn cá ở Bàu Thạc Gián, Đà Nẵng

Trước đó, ngay trong những ngày cuối năm 2019, khoảng 16 giờ ngày 29.12, Công an Q.Thanh Khê đột kích Khu vui chơi Kingdom (tầng 1 khu A, chung cư cao cấp Hoàng Anh Gia Lai Lakeview Bàu Thạc Gián, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê) chuyên kinh doanh

Trong hơn 40 người đang máu me ăn thua ở ổ cờ bạc, có 10 thiếu niên dưới 18 tuổi. Công an Q.Thanh Khê sau đó đã đưa 33 người tham gia đánh bạc, trong đó có 9 nữ, cùng 7 máy game bắn cá, về trụ sở để mở rộng điều tra.

Theo điều tra của công an, Nguyễn Huy Tùng từng có tiền án 2 năm tù tội trộm cắp tài sản, bị bắt năm 2010 trong chuyên án 2010T của Công an Q.Thanh Khê triệt xóa băng trộm xe máy.

Để kích thích độ máu me của các con bạc, Tùng tổ chức nhiều "sự kiện" như bốc thăm trúng thưởng xe máy, tặng bữa ăn nhẹ, miễn phí cà phê, thuốc lá… nên tụ điểm này thường xuyên đông đúc người chơi, mỗi ngày có hàng trăm con bạc, bao gồm cả học sinh, sinh viên và các đối tượng tiền án tiền sự, đến chơi.

Tuy nhiên, các con bạc không biết Tùng đã cài đặt tỷ lệ thắng thua vào các máy bắn cá theo ý Tùng, nên con bạc luôn thắng ít, thua nhiều, có người thua hàng trăm triệu đồng tại đây.

Cũng theo điều tra từ phía cơ quan công an, Tùng giao Tuệ, Trinh cấp thẻ từ cho người chơi mua điểm tích vào thẻ để chơi game, hai nhân viên này bán điểm với giá 100.000 đồng/1.000 điểm. Nếu khách thắng điểm nhiều thì đổi tại quầy nhưng Tuệ, Trinh chỉ đổi cho khách dưới 1 triệu đồng để "né" bị buộc tội hành vi đánh bạc.

Nhưng với những người chơi muốn ăn thua nhiều hơn, hai nhân viên Tuệ và Trinh ngay lập tức "giới thiệu" Bảo. Bảo luôn lai vãng quanh chung cư cao cấp Hoàng Anh Gia Lai để đổi điểm lấy tiền thắng bạc.

Hằng ngày, Tùng giao cho Bảo từ 5 - 10 triệu đồng, dặn Bảo không được vào Khu vui chơi Kingdom, liên tục thay đổi vị trí bên ngoài ổ bạc, để tránh bị theo dõi.

Tùng lắp 7 camera giám sát tụ điểm, hằng ngày chỉ ghé qua thu tiền chớp nhoáng, Tùng còn tinh vi cài đặt phần mềm kế toán tự xóa dữ liệu vào cuối ngày, yêu cầu Bảo xóa các tin nhắn liên quan cờ bạc ngay khi giao dịch xong với con bạc.

Trước mắt, Công an Q.Thanh Khê tạm giữ hơn 70 triệu đồng gồm của Bảo 30,3 triệu đồng, Tuệ 10,9 triệu đồng, Trinh 13,97 triệu đồng và 19,17 triệu đồng của 33 con bạc. Xác định của cơ quan công an đến ngày cuối năm 2019 (31.12), Tùng đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, tắt máy điện thoại di dộng, nên Công an Q.Thanh Khê tiếp tục truy xét ông trùm ổ cờ bạc đội lốt game bắn cá này.