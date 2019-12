Cướp tiệm vàng tại Bình Định: Nghi phạm rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy

Ngày 5.12, Công an H.Tuy Phước (Bình Định) vẫn tiếp tục làm việc với nghi phạm Võ Văn Thành (22 tuổi, ở thôn An Hòa, xã Phước An, H.Tuy Phước) để làm rõ vụ cướp tiệm vàng Kim Hùng (ở thôn Ngọc Thạnh 2, Xã Phước An).