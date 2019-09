Cứu 3 ngư dân bị chìm tàu ở cửa biển Khánh Hội

Khi tàu bị mắc cạn, kèm theo sóng lớn đánh phá hầm máy nên tàu bị chìm. May mắn do tàu chìm gần bờ nên được mọi người phát hiện kịp thời, đưa phương tiện ra ứng cứu, đưa các thành viên trên tàu cá vào bờ an toàn. Do chưa trục vớt tàu cá nên chưa đánh giá được mức độ thiệt hại.