Cựu bảo vệ rủ bạn đột nhập các cửa hàng tiện ích trộm cắp

Ngày 31.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Vũ Ngọc Hưng (38 tuổi, quê Thái Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản . Cùng ngày, Công an Q.12 cũng cho biết đã bắt giữ được Vũ Văn Biên (40 tuổi, quê Thái Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.

Bước đầu, công an xác định Hưng và Biên là hai nghi phạm trực tiếp gây ra 14 vụ phá cửa, đột nhập vào các cửa hàng tiện ích, điện thoại, bán đồ trẻ em, tiệm sửa xe máy để trộm cắp tài sản tại Q.9, Q.12, Q.Thủ Đức (TP.HCM) và TX.Thuận An (Bình Dương).

Ảnh: C.T.V Biên và Hưng tại cơ quan công an

Theo điều tra từ công an, đêm 22.10, 4 cửa hàng tiện ích và 1 cửa hàng bán đồ trẻ em tại Q.9 bị đột nhập, phá két sắt lấy đi tổng cộng hơn 155 triệu đồng cùng nhiều hàng hóa có giá trị. Còn tại Q.Thủ Đức, từ ngày 10 - 21.10 liên tiếp xảy ra 5 vụ phá cửa, đột nhập vào cửa hàng tiện ích, điện thoại, tiệm sử xe máy lấy tài sản hơn 1 tỉ đồng.

Trong lúc Công an Q.9, Q.Thủ Đức xác lập chuyên án truy tìm thủ phạm thì rạng sáng 26.10, Công an Q.12 phát hiện 1 nghi phạm (sau đó xác định là Biên) đang phá cửa đột nhập vào một văn phòng công ty trên đường Lê Thị Riêng (P.Thới An) nên vây bắt. Qua trích xuất camera an ninh tại các cửa hàng tiện ích bị trộm trước đó tại Q.9, Q.Thủ Đức công an xác định Biên chính là thủ phạm. Nghe tin Biên bị bắt, Hưng bỏ trốn khỏi TP.HCM.