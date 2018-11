Cựu công an 'nổ' là cháu nguyên bộ trưởng để lừa 3,2 tỉ lãnh 14 năm tù

Sáng 12,11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Lê Xuân Dương (35 tuổi, trú tại phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; nguyên là cán bộ công an) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An, Lê Xuân Dương nguyên là cán bộ công an. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Dương tự giới thiệu là cháu của một Bộ trưởng Bộ Công an đã nghỉ hưu và quen biết với nhiều lãnh đạo cấp cao, có thể xin việc được vào ngành công an, vào trường trung cấp công an, chuyển cán bộ công an từ đơn vị này sang đơn vị khác.

Tháng 8.2014, qua người quen, anh Nguyễn Quang D. (ở xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) gặp Lê Xuân Dương. Dương khẳng định có thể xin việc cho con vào trường trung cấp công an, nên anh D. nhờ Dương giúp và đưa 400 triệu đồng cho Dương để “lo việc” như Dương đề nghị.

Sau khi nhận tiền, Dương sử dụng để tiêu xài cá nhân và không “chạy” được việc. Một tháng sau, chị Đậu Thị Thùy Tr. (ngụ thị trấn Đô Lương, Nghệ An) cũng nhờ Dương chạy việc cho con. Dương cam kết sẽ “chạy” được và nhận 550 triệu đồng rồi mất hút.

Với thủ đoạn trên, có 5 người dân khác ở huyện Đô Lương (Nghệ An), tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Thanh Hóa tiếp tục bị “sập bẫy” Dương khi đưa cho bị cáo này hàng trăm triệu đồng để nhờ “chạy việc”, “chạy trường”. Sau khi nhận tiền, Dương không chạy được việc cho người nào và cũng không trả lại tiền cho nạn nhân dù họ nhiều lần đòi. Cơ quan điều tra xác định, số tiền Dương chiếm đoạt gần 3,2 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, Dương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai nhận toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đã dùng để tiêu xài và trả nợ. Sau khi Dương bị bắt, gia đình bị cáo đã bồi thường cho các bị hại 480 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Xuân Dương 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc Dương phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.