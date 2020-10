Cứu hộ Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đang chờ lệnh vì thời tiết bất lợi

Theo kế hoạch của Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 , hôm nay 16.10, lực lượng cứu hộ tiếp tục dùng phương tiện khắc phục giao thông tuyến đường bộ vào thủy điện Rào Trăng 3, tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 khi giao thông được kết nối.

Cha già mỏi mòn chờ tin con mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

Lực lượng cứu hộ quân sự di chuyển đến hướng tiếp cận đường thủy để vào thủy điện Rào Trăng 3 Ảnh: Ngọc Dương

Tuy nhiên, tình hình dự báo thời tiết áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên biển đông đang diễn biến phức tạp. Theo tin từ Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong 24 - 48 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão; biển động mạnh, sóng cao, triều cường, đề phòng gió mạnh.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân khu vực Nhà bảo vệ rừng thuộc Tiểu khu 67 đến hôm nay đã kết thúc tìm kiếm Ảnh: CTV

Áp thấp nhiệt đới mạnh thêm, miền Trung sắp hứng chịu những cơn mưa cực lớn

Dự báo từ chiều 16 - 19.10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, hoàn lưu ATNĐ (khả năng mạnh lên thành bão) gây mưa to đến rất to trên diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300 - 500mm, có nơi trên 600mm; nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất vùng núi, ven sông, ven biển. Tình hình mưa lũ dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp cho đến 21 - 24.10.

Người nhà của 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 vẫn đang đợi chờ kết quả tìm kiếm cứu nạn Ảnh: Bùi Ngọc Long

Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã có công điện khẩn yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã và TP.Huế; các sở, ban ngành trong tỉnh khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua; đồng thời chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ dự báo phức tạp trong những ngày tới.

Một tổ công tác của quân đội di chuyển bằng đường thủy ngày 15.10, để đến hiện trường Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 Ảnh: Ngọc Dương

Do diễn biến thời tiết phức tạp, nên sáng nay nhánh cứu hộ bằng đường thủy đi từ lòng hồ thủy điện Hương Điền (địa bàn xã Bình Tiến, TX.Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) tạm thời chưa xuất phát để chờ lệnh của Ban chỉ huy.

Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3: nỗi buồn lan cả cố đô Huế

Như thông tin Thanh Niên đã đưa, trong ngày hôm qua 15.10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 13 thi thể tại khu vực sạt lở núi tại Trạm bảo vệ rừng Tiểu khu 67, nơi 13 cán bộ chiến sĩ gặp nạn khi đang trên đường đi cứu hộ vụ sạt lở Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3. Hiện 13 thi thể cán bộ chiến sĩ đã hy sinh được đưa về Nhà tang lễ của Bệnh viện quân y 268 tại TP.Huế, để tiến hành lễ truy điệu trong thời gian tới.