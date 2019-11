Cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín bị xét xử trong tháng 11

Ngoài ra, trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng kiến nghị UBND TP.HCM có hình thức xử lý nghiêm khắc các cá nhân ông Lê Hoàng Quân (nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng ban chỉ đạo 09), bà Đào Thị Hương Lan (đang bị truy nã), nguyên Giám đốc Sở Tài chính và một số cá nhân khác. Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận định, quá trình ông Nguyễn Hữu Tín chỉ đạo, ký các văn bản, quyết định chấp thuận cho Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 được ký hợp đồng thuê đất số 15 Thi Sách với Sở TN-MT, được khấu trừ tiền bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất vào tiền thuê đất phải nộp, đã không báo cáo, xin ý kiến của ông Lê Hoàng Quân. Nhưng bản thân ông Lê Hoàng Quân và một số thành viên trong Ban chỉ đạo 09 có nhận được các văn bản, quyết định của ông Nguyễn Hữu Tín trong việc chấp thuận giao đất cho Vũ "nhôm". Tuy nhiên, do việc nhận các văn bản trên không phải báo cáo hay văn bản trao đổi, mà nhận theo trình tự thủ tục hành chính. Vì vậy, dù chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự của ông Lê Hoàng Quân cũng như các cá nhân liên quan khác, nhưng CQĐT kiến nghị UBND TP.HCM có hình thức xử lý nghiêm khắc các cá nhân liên quan.