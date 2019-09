Vì sao nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Đào Thị Hương Lan bị truy nã ?

Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) nêu rõ, bất kỳ người nào khi phát hiện thấy bà Đào Thị Hương Lan, có CMND số: 020588970 được Công an TP.HCM cấp ngày 11.9.2016 và hộ chiếu C3342887, đều có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Cá nhân, tổ chức sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an (Phòng 15, Cục Cảnh sát kinh tế) theo địa chỉ: số 47 Phạm Văn Đồng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội; số điện thoại: 0692321345 hoặc 0913006632.

Theo C03, bà Đào Thị Hương Lan đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú sau khi bị khởi tố về tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015.

Bà Đào Thị Hương Lan công tác tại Sở Tài chính TP.HCM từ năm 2004, đã trải qua nhiều chức vụ và làm giám đốc sở này 2 nhiệm kỳ, trước khi về hưu cuối năm 2015.

Trước đó, hồi đầu năm 2019, thuộc cấp của bà Lan là ông Trần Nam Trang, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, bị C03 khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo quy định tại điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015. Liên quan đến vụ án này, C03 cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thành Tài , nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM; ông Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM; Vy Nhật Tảo, nguyên Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM, cũng về tội danh nêu trên. Riêng bà Dương Thị Bạch Diệp , Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương, bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 bộ luật Hình sự năm 2015.

C03 cho biết, tài liệu điều tra xác định các bị can đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý , hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ, thuộc Sở VH-TT-DL TP.HCM với Công ty Diệp Bạch Dương, gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước. Đối với bị can Nguyễn Thành Tài, ngoài vụ án nêu trên, còn bị khởi tố trong một vụ án liên quan đến việc bán rẻ khu “đất vàng” 5.000 m2 tại số 8 - 12 Lê Duẩn cho tư nhân.

Bà Hương Lan liên quan gì đến “đất vàng” giao cho Vũ “nhôm” ?

Trong một diễn biến khác, cách đây vài ngày, trách nhiệm của bà Đào Thị Hương Lan cũng được nêu trong vụ án bán rẻ “đất vàng” cho Vũ “nhôm”, do Văn phòng Cơ quan CSĐT (C01) Bộ Công an điều tra. Tuy nhiên, trong vụ án này, C01 xác định hành vi của bà Đào Thị Hương Lan chưa đến mức xử lý hình sự.

Cụ thể, trong vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí ”, mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an mới đây đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 5 bị can: Nguyễn Hữu Tín (62 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM), Đào Anh Kiệt (62 tuổi, nguyên Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM), Trương Văn Út (49 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở TN-MT TP.HCM), Nguyễn Thanh Chương (45 tuổi, nguyên Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM) và Lê Văn Thanh (57 tuổi, nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM), C01 cũng kiến nghị UBND TP.HCM có hình thức xử lý nghiêm khắc một số cá nhân, trong đó có ông Lê Hoàng Quân (nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 09), bà Đào Thị Hương Lan, nguyên Giám đốc Sở Tài chính và một số cá nhân khác.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận định quá trình bị can Nguyễn Hữu Tín chỉ đạo, ký các văn bản, quyết định chấp thuận cho Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 (do Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” làm Chủ tịch HĐQT) được thuê khu đất 15 Thi Sách, được khấu trừ tiền bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất vào tiền thuê đất phải nộp, đã không báo cáo, xin ý kiến của ông Lê Hoàng Quân.

Tuy nhiên, bản thân ông Lê Hoàng Quân và một số thành viên trong Ban Chỉ đạo 09 như bà Nguyễn Thị Hồng (nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM), bà Đào Thị Hương Lan (nguyên Giám đốc Sở Tài chính) và ông Trần Nam Trang (Phó giám đốc Sở Tài chính) có nhận được các văn bản, quyết định của ông Nguyễn Hữu Tín trong việc chấp thuận giao đất cho Vũ “nhôm”.