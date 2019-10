Đã bắt được nghi can dùng K54 cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh

Tối nay 9.10, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Đinh Thanh Tùng (30 tuổi, trú tại số nhà 40/16, ngõ 37, đường An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) để điều tra về hành vi dùng súng cướp tài sản

Trước đó, vào lúc 16 giờ 45 cùng ngày, tổ công tác của Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Đinh Thanh Tùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Trung Hà (huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng). Khám xét nơi ẩn nấp của Tùng, công an thu 1 khẩu súng ngắn quân dụng K54 là tang vật gây án.

Làm việc với cơ quan chức năng, Đinh Thành Tùng khai nhận do vay nợ để xây nhà với lãi suất cao nhưng không có tiền chi trả nên đã liều dùng súng đi cướp tiệm vàng

Nghi can Đinh Thanh Tùng Ảnh Công an cung cấp

Như Thanh Niên đưa tin, khoảng 15 giờ ngày 8.10, Đinh Thanh Tùng đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, đi xe máy Yamaha Exciter không biển số đến tiệm vàng Lương Oanh (phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều).

Sau khoảng vài phút vờ giao dịch, Tùng bất ngờ rút súng, uy hiếp chủ tiệm vàng và lấy đi 1 túi vải chứa tiền. Khi ra đến cửa, bị người dân phát hiện, hô hoán, Tùng bắn chỉ thiên và lên xe máy bỏ chạy, để lại hiện trường 1 túi vải chứa khoảng 200 triệu đồng, 1 con dao, 1 bình xịt hơi cay, 1 điện thoại.