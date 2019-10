Đã có 12 thuyền viên được cứu trong vụ chìm tàu ở vùng biển Hà Tĩnh

Một quả bom sót lại từ thời chiến tranh nằm trong vườn một hộ dân ở Đắk Lắk vừa được xử lý, tiêu hủy an toàn.

Ngày 31.10, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho hay Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Hới bắt quả tang, tạm giữ Nguyễn Hữu Nhất, nghi can giả danh phóng viên để cưỡng đoạt tài sản.