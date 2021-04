Đã được nghiệm thu giàn đỡ 7 cục nóng điều hòa vẫn... sập

Theo vị này, tại buổi làm việc, phía chủ đầu tư đã cung cấp được các giấy tờ hợp pháp liên quan và bản vẽ hoàn công thể hiện hạng mục giàn đỡ cục nóng điều hòa có trong thiết kế đã được nghiệm thu, đảm bảo chịu lực.

“Phía chủ đầu tư cung cấp giấy tờ thể hiện họ không sai, tuy nhiên, có thể do quá trình thi công hoặc do đơn vị thuê tầng 1 lắp đặt điều hòa sai, dẫn đến sự cố”, vị đại diện cho hay.

Tại biên bản làm việc giữa UBND P.Mỹ Đình 2 và các bên liên quan vào sáng 28.4, đại diện chủ đầu tư đã cung cấp nhiều giấy tờ và văn bản nghiệm thu các hạng mục công trình. Trong đó, kết quả giám định thể hiện tầng 1, 2, 3 của tòa nhà chưa hoàn thiện bên trong, chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm về chất lượng an toàn.

Tuy nhiên, chủ đầu tư đã thỏa thuận cho khách hàng thuê tầng các tầng kể trên và để tự hoàn thiện, sử dụng, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và phòng chống cháy nổ. Tới thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đã bàn giao cho Ngân hàng An Bình tự hoàn thiện và đã đưa vào sử dụng khoảng 1 tháng nay.

Tại cuộc họp, ông Trần Xuân Hải, Trưởng ban quản lý dự án An Bình Plaza , cho biết khoảng 10 giờ tối 27.4, tại tầng 1 (phía bên ngoài) tòa nhà An Bình Plaza xảy ra sự cố sập giàn đỡ và 7 cục nóng điều hòa. Trong đó, 2 cục nóng do chủ đầu tư lắp đặt, 5 cục nóng còn lại do Ngân hàng An Bình lắp đặt.