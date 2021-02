Đà Lạt: Bắt nóng nghi can đột nhập phòng cha xứ trộm cắp tài sản

Theo thông tin ban đầu, sáng 1.2, Sinh bắt xe khách từ TP.HCM lên TP.Đà Lạt ở trọ trên đường Nguyễn Chí Thanh, P.1 (Đà Lạt) để đi lại. Chiều cùng ngày, Sinh thuê xe máy đảo quanh các nhà thờ trong TP. Đà Lạt, mục đích tìm sở hở để đột nhập, trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài dịp tết. Khi đi đến nhà thờ Du Sinh (đường Huyền Trân Công Chúa, P.5, TP.Đà Lạt), Sinh hỏi thăm một số giáo dân và biết cha xứ đang đi vắng. Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, Sinh quay trở lại nhà thờ Du Sinh, mang theo một cây búa đa năng, đập vỡ cửa kính, rồi dùng búa cạy ổ khóa đột nhập vào phòng cha xứ. Tại đây, Sinh lục lọi lấy cắp số tiền mặt gần 14 triệu đồng, 1 lượng vàng SJC 9999, 1 máy tính xách tay, 1 đồng hồ… tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Bùi Thiên Sinh bị bắt nóng khi vừa bước xuống xe khách tại Bến xe Miền Đông TP.HCM ẢNH: C.T.V.

Sau khi lấy trộm tài sản, Sinh lái xe máy quay về khách sạn thu dọn đồ đạc, trả phòng rồi nhanh chân bỏ trốn. Khi phát hiện bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản của cha xứ, người dân giáo xứ Du Sinh báo cơ quan Công an.

Qua điều tra, Đội CSHS Công an TP.Đà Lạt xác định nghi phạm trộm đã đón xe về TP.HCM nên cử lực lượng truy bắt. Ngày 2.2, Công an TP.Đà Lạt phối hợp Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) bắt nóng Bùi Thiên Sinh khi vừa trên xe khách bước xuống bến xe Miền Đông (TP.HCM).

Trong tối 3.2, Đội CSHS Công an TP.Đà Lạt dẫn giải Sinh đến nhà thờ Du Sinh dựng lại hiện trường vụ trộm cắp tài sản. Sinh khai nhận do không nghề nghiệp, lười lao động, muốn có tiền tiêu xài dịp cuối năm nên bắt xe khách từ TP.HCM lên Đà Lạt để đột nhập vào nhà thờ trộm cắp tài sản.

Hiện vụ án đột nhập nhà thờ Du Sinh để trộm cắp tài đang được Công an TP.Đà Lạt tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án và điều tra mở rộng.