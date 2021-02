Khởi tố vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

Tối 3.2, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Cục An ninh Kinh tế - Bộ Công an, có quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) xảy ra tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (CNS).

Theo nguồn tin, cơ quan công an khởi tố vụ án tại CNS do có sai phạm trong hoạt động thoái vốn của CNS.

CNS 100% vốn Nhà nước , trực thuộc UBND TP.HCM.

Trước đó, Thanh tra TP.HCM cũng đã vào cuộc thanh tra về hoạt động thoái vốn của CNS, tại Công ty CP điện tử Sài Gòn - Sagel và Công ty CP TIE, và việc chuyển nhượng đất của Nhà nước thông qua việc góp vốn kinh doanh ngoài ngành.

Ngay sau đó, Thanh tra TP.HCM đã cung cấp tài liệu các vụ việc xảy ra tại CNS cho Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an để điều tra, làm rõ hành vi sai phạm. Đến nay, Cục an ninh kinh tế đã khởi tố vụ án.

Theo nguồn tin, vụ án này Cục An ninh kinh tế sẽ phối hợp với Cục An ninh điều tra - Bộ Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan trong vụ án xảy ra tại CNS.