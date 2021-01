Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 250 tỉ đồng

Chiều 22.1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công An) phát hiện Huỳnh Tấn Dũng (46 tuổi, ngụ Quảng Nam) là nghi phạm cầm đầu đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn.

Qua điều tra, công an xác định các nghi phạm trong đường dây này chủ yếu hoạt động tại Thừa Thiên - Huế.

Công an tỉnh này đã phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức lực lượng đấu tranh triệt phá.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, sáng 20.1, lực lượng chức năng đã bắt giữ 15 nghi phạm trong đường dây này . Trong đó, nghi phạm cầm đầu đường dây tại Quảng Nam là Huỳnh Tấn Dũng; tại Thừa Thiên - Huế là Bùi Phước Danh (49 tuổi, ngụ TP.Huế).