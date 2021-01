Cục An ninh mạng phối hợp Công an Thừa Thiên - Huế bất ngờ khám xét bar Vegas Club

Sáng ngày 20.1, lực lượng công an thuộc Cục An ninh mạng (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bất ngờ phong tỏa, khám xét bar Vegas Club (số 79 Bà Triệu, P.Xuân Phú, TP.Huế).