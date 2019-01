Hàng trăm cảnh sát đột kích Vegas Club, phát hiện 100 'dân chơi' sử dụng ma túy

Vào lúc 0 giờ 15 ngày 26.1, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế với sự hỗ trợ, phối hợp của Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 bất ngờ đột kích Vegas club (địa chỉ số 81 đường Bà Triệu, P.Xuân Phú, TP.Huế) phá chuyên án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy ở quán bar, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke và các cơ sở kinh doanh có điều kiện khác.

Ảnh: Anh Hòa Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa THiên- Huế (hàng trước, bên trái) chỉ đạo phá án

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án.

Tại thời điểm đột kích, lực lượng công an bắt giữ Trần Văn Vinh (20 tuổi, trú P.Phú Cát), Trần Văn Nam (20 tuổi, trú P.Phú Bình) và Dương Thị Hương (30 tuổi, ở H.Quảng Điền) và thu giữ trong người 3 nghi can này một số lượng ma túy tổng hợp

Ảnh: Anh Hòa Lực lượng công an đột kích quán bar lúc 0 giờ 15 ngày 26.1

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 18 điểm cất giấu chất ma túy, thu giữ trên 80 viên ma túy tổng hợp, 7 gói ma túy hàng khay.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 100/262 khách và nhân viên dương tính với chất ma túy (trong đó có 92 khách và 8 nhân viên). Ngoài ra, lực lượng công an tạm giữ một số lượng lớn, thuốc lá, rượu nhập ngoại các loại và các sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh của Vegas club.

Ảnh: Anh Hòa Bùi Phước Danh (chồng bà Lan) đồng thời là quản lý quán bar Vegas bị bắt giữ

Cùng thời điểm này, các tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp nhà của La Châu Tuấn Cường (19 tuổi, ở chung cư Aranya, P.Xuân Phú, TP.Huế) và Bùi Văn Xuân An (trú tại đường Triệu Quang Phục). Lực lượng công an đã bắt giữ Bùi Văn Xuân An, thu giữ 19 viên ma túy tổng hợp và 5 gói ma túy hàng khay.

Theo lời khai ban đầu của Dương Dũng (34 tuổi, trú tại H.Phú Vang), quản lý quán bar và Bùi Phước Danh (chồng bà Lan), Vegas club do Dương Hoàng Thanh Lan (41 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ Bùi Xuân Lan - Trung tâm văn hóa Vegas, đăng ký kinh doanh. Ảnh: Anh Hòa Lấy lời khai ban đầu tại hiện trường Tại thời điểm phá án, quán bar có khoảng 280 khách và nhân viên. Đại diện quản lý chỉ xuất trình bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh, Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC, số nhân viên chưa xuất trình được hợp đồng lao động.

Ảnh: Anh Hòa Trần Văn Nam và tang vật ma túy cất giữ trên người bị lực lượng công an phát hiện và bắt quản tang Quảng cáo

Trước đó, qua công tác nắm tình hình Công an Thừa Thiên - Huế phát hiện một số nghi can có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhất là ở quán bar, gây ảnh hưởng rất lớn tình hình an ninh trật tự.

Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá. Sau một tháng xác lập chuyên án, vào lúc 0 giờ ngày 26.1, các lực lượng nghiệp vụ của Công an Thừa.Thiên- Huế đã chủ động phối hợp Cục nghiệp vụ, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3, Bộ Công an tiến hành phá án.

Hiện Công an Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ điều tra làm rõ để xử lý theo qui định của pháp luật.