Triệt phá nhóm tín dụng đen cho vay nặng lãi 365%/năm

Chiều 20.1, Công an TX.Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết, qua công tác điều tra, đơn vị vừa thực hiện bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng đối với nhóm hoạt động tín dụng đen với lãi suất từ 146% - 365%/năm.

Theo đó, Công an TX. ương Thủy đã bắt giữ Trần Thị Sang (32 tuổi, trú tổ 5, P. Thủy Châu, TX. Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) cùng với: Phạm Văn Tú (22 tuổi, trú xã Hoàng Tân, H.Chí Linh, Hải Dương); Lê Quốc Lãm (24 tuổi, trú xã Thanh Nho, H.Thanh Chương, Nghệ An); Trần Văn Hậu (19 tuổi, trú xã Diễn Bích, H.Diễn Châu, Nghệ An) và 4 đối tượng liên quan gồm: Đào Văn Linh (24 tuổi, trú Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội); Trương Ngọc Hà (48 tuổi, trú P.Thượng Đình, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội, hiện cùng tạm trú ở chung cư Aranya, P.Xuân Phú, TP Huế); Nguyễn Hữu Thành (28 tuổi, trú xã Phương Trung, H.Thanh Oai, TP.Hà Nội) và Lưu Văn Khánh (27 tuổi, trú xã Cao Dương, H.Thanh Oai, TP.Hà Nội; hiện cùng tạm trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vì có hành vi hoạt động cho vay với lãi suất cao.