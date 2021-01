Bích Thủy TV nhận tiền của người dân để 'thuê báo đài và luật sư lo án'

Theo Công an tỉnh Cà Mau, thời gian qua, Nguyễn Thị Bích Thủy cùng một nhóm người tự xưng là phóng viên báo chí thường xuyên xuống địa bàn các tỉnh thực hiện phỏng vấn. Nhóm của Nguyễn Thị Bích Thủy đã đến một số địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau phỏng vấn, quay video phát trực tiếp các vụ việc có liên quan đến tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường … nhưng hầu hết các video này đều có nội dung phiến diện, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận và an ninh trật tự địa phương. Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục đề nghị ai là nạn nhân hoặc có thông tin, chứng cứ về hành vi vi phạm của Bích Thủy TV, cần đến cơ quan công an để trình báo vụ việc.