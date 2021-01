Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Thủy, chủ nhân facebook Bích Thủy Ti Vi

Sáng 7.1, Công an TP.HCM thông tin, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Chánh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Thủy (39 tuổi, thường trú tại số 228 ấp Hòa Hợp, xã Bảo Hòa, H.Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; hiện ngụ tại một chung cư trên đường Trần Đại Nghĩa, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân đề làm rõ hành vi “l ừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 - Bộ luật Hình sự năm 2015.