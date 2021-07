Đà Lạt: Lấn chiếm đất rừng còn hành hung phó chủ tịch phường, bị bắt khẩn cấp

Hiện trường vụ san ủi đất rừng ẢNH: LÂM VIÊN Sáng 3.7, Công an TP.Đà Lạt cho biết vừa ra quyết định bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Ngọc Hoàng (43 tuổi, hộ khẩu thường trú TP.Biên Hòa, Đồng Nai, hiện ngụ P.6, TP.Đà Lạt), người thuê xe cơ giới san ủi lấn chiếm đất rừng trái phép tại tiểu khu 157A và hành hung ông Nguyễn Thành Luân, Phó chủ tịch UBND P.4 (TP.Đà Lạt) cùng các thành viên đoàn kiểm tra đến xử lý vụ việc chiếm đất rừng.

Theo Công an Đà Lạt , vụ việc xảy ra vào trưa 2.7, tại lô b, khoảnh 4, Tiểu khu 157A (P.4, TP.Đà Lạt). Thời điểm này, ông Nguyễn Thành Luân chủ trì đoàn kiểm tra tin báo của người dân về trường hợp san ủi, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại khu vực cạnh vườn của ông Chế Quan Quý (47 tuổi, ngụ P.4, Đà Lạt). Đoàn kiểm tra gồm lực lượng chức năng UBND P.4 phối hợp Hạt kiểm lâm TP.Đà Lạt , Ban Quản lý rừng Lâm Viên đến hiện trường vụ san ủi lấm chiếm đất rừng.

Tại đây, đoàn kiểm phát hiện ông Bùi Văn Tiến (35 tuổi, quê Hòa Bình), đang sử dụng máy cày san ủi, lấn chiếm 90 m2 đất lâm nghiệp trái phép nên yêu cầu dừng tác động, đưa phương tiện ra khỏi hiện trường. Tuy nhiên, ông Tiến gọi điện cho ông Quý nên không chấp hành, bỏ đi nơi khác.

Khu vực đất rừng bị san ủi, lấn chiếm cạnh vườn ông Quý ẢNH: LÂM VIÊN Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính với sự chứng kiến của ông Nguyễn Văn Cường (tài xế xe của UBND P.4) và ông Lê Văn Chung. Đồng thời cho khởi động phương tiện vi phạm di chuyển ra khỏi hiện trường đưa về tạm giữ theo biên bản đã lập.

Khi lực lượng chức năng đưa phương tiện vi phạm rời khỏi hiện trường, bất ngờ Nguyễn Ngọc Hoàng (người thuê đất của ông Quý) xuất hiện, trên tay cầm tuýp sắt dài khoảng 1 m cản trở, ngăn chặn, có hành vi xúc phạm các thành viên đoàn kiểm tra, đồng thời đe dọa, hành hung các thành viên trong đoàn.

Khi thấy ông Cường dùng điện thoại di động quay lại sự việc, Hoàng dùng tay gạt điện thoại trên tay anh Cường rơi xuống đất và bể màn hình.

Ông Hoàng và ông Quý tại cơ quan công an (thứ nhất và thứ hai, từ phải qua) ẢNH: LÂM VIÊN Lúc này, ông Nguyễn Thành Luân đến ngăn cản, ôm phía sau ông Hoàng thì Hoàng dùng tay trái đấm vào mặt ông Luân. Hoàng tiếp tục rượt đuổi anh Bùi Bá Phúc (29 tuổi), cán bộ địa chính P.4. Chưa dừng lại, Hoàng còn chửi bới, ngăn cản đoàn kiểm tra không cho tạm giữ máy cày.

Khi công an TP.Đà Lạt triệu tập Hoàng đến làm việc, Hoàng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Lãnh đạo Công TP.Đà Lạt cho biết hành vi của Hoàng là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Do đó, Công an Đà Lạt đã ký lệnh bắt giữ người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ của Hoàng. Riêng đối với Chế Quan Quý và Bùi Văn Tiến, Công an TP. Đà Lạt cho gia đình bảo lãnh, tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý sau.