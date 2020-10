“Làng biệt thự" xây dựng trái phép dưới chân núi Voi, cạnh KDL Hồ Tuyền Lâm

“Làng biệt thự" kiểu nhà sàn với khoảng 50 ngôi, ngang nhiên xây dựng trái phép trên đất rừng dưới chân núi Voi, Tiểu khu (TK) 268, thuộc thôn Định An, xã Hiệp An, H.Đức Trọng (Lâm Đồng), cạnh Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, TP.Đà Lạt, nhưng chưa được cơ quan chức năng ngăn chặn tháo dỡ.

Ngày 27.10, PV Thanh Niên có mặt tại TK 268, thuộc thôn Định An, xã Hiệp An, H.Đức Trọng (Lâm Đồng), chứng kiến tại đây có cả một “làng biệt thự" kiểu dáng nhà sàn. Trước đó, vào tháng 5.2019, khi PV có mặt tại đây thì nơi đây chỉ là rừng và rẫy cà phê với vài căn chòi canh rẫy cà phê của đồng bào dân tộc tại chỗ.

San ủi đất, mở đường trên đất rừng tại "làng biệt thự" kiểu nhà sàn xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Hồ Hữu Hiếu, Chủ tịch xã Hiệp An, cho biết xã cùng các cơ quan chức năng của H.Đức Trọng đã đến hiện trường kiểm tra, nhưng các ngôi nhà đang xây dựng đều vắng chủ. Do đó, UBND xã Hiệp An buộc phải dán thông báo tìm chủ của các công trình vi phạm xây dựng trên đất Lâm Nghiệp đối với hàng chục ngôi nhà xây dựng trái phép tại TK 268.