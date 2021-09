Đà Lạt: Xử phạt khách sạn đón khách giữa mùa dịch Covid-19

Ngày 20.9, UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) 40 triệu đồng đối với Chi nhánh công ty CP Sài Gòn Hỏa Xa - Khách sạn Đường Sắt (số 1 Quang Trung, P.9, TP.Đà Lạt). Nguyên nhân do khách sạn không thực hiện áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng (nhận đón khách là tài xế lưu trú không đúng quy định).

Đồng thời, UBND TP.Đà Lạt cũng quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH vận tải thương mại Cường Phụng (gọi tắt: nhà xe Cường Phụng, xã Xuân Thọ, TP.Đà Lạt) 15 triệu đồng, do không thực hiện áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh , dịch vụ tại nơi công cộng (lái xe không chấp hành việc lưu trú theo quy định tại địa điểm được bố trí).

Trước đó, UBND P.9 (TP.Đà Lạt) đã ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 tài xế đường dài của nhà xe Cường Phụng: L.V.L. (34 tuổi), T.M.T. (37 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Thọ) và N.C.T. (32 tuổi, quê Phú Yên) mỗi người 5 triệu đồng do không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

UBND P.11 (TP.Đà Lạt) cũng ban hành 2 quyết định xử phạt VPHC 2 tài xế khác của nhà xe này là T.V.U.(28 tuổi, quê Phú Yên) và L.Đ.B (38 tuổi, ngụ xã Xuân Thọ) mỗi người 5 triệu đồng do không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Mới đây, ngày 10.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Lạt cũng đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra ngày 9.9 tại khu C5 (P.4, TP.Đà Lạt). Nguyên nhân do phụ xe đường dài N.N.Đ. (42 tuổi, ngụ Ngô Thì Nhậm, P.4) đã không ở khu cách ly dành cho tài xế, phụ xe (Đà Lạt có 3 khu cách ly: Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, Khách sạn công đoàn và Đoàn an dưỡng 198) mà tự ý về phòng trọ của bạn gái ở khu C5 và lây dịch Covid-19 cho người này.