Đà Nẵng: 50 ngày sau giãn cách tăng cường không có ca nhiễm Covid-19

Chiều 18.9, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng (BCĐ) cho biết, trong ngày, TP không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới nào. Như vậy, kể từ khi Đà Nẵng áp dụng Chỉ thị 05 giãn cách tăng cường trên cơ sở Chỉ thị 16 (có hiệu lực từ ngày 31.7) và các quyết định phong tỏa toàn TP, đây là lần đầu tiên sau 50 ngày, Đà Nẵng không có ca nhiễm mới Covid-19.

Theo BCĐ, cộng dồn từ ngày 10.7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.604 ca mắc Covid-19.

Cũng theo BCĐ, đến chiều 18.9, toàn TP có 34 xã, phường (tổng cộng 56 xã, phường) thuộc 7 quận, huyện không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa (vùng xanh).

Trong số này có 7 phường, gồm: An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang, An Hải Đông thuộc quận xanh Sơn Trà. 4 phường, gồm: Hòa Quý, Hòa Hải, Mỹ An, Khuê Mỹ thuộc quận xanh Ngũ Hành Sơn.

Các xã, phường vùng xanh khác, gồm H.Hòa Vang có 9 xã (Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Ninh); Q.Hải Châu có 6 (Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1, Hòa Cường Nam, Bình Hiên, Bình Thuận ); Q.Thanh Khê có 5 phường (Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Thạc Gián, Chính Gián, Xuân Hà); Q.Cẩm Lệ có 2 phường (Khuê Trung, Hòa Thọ Tây) và Q. Liên Chiểu có 1 phường (Hòa Khánh Bắc).

Tính đến ngày 18.9, toàn TP.Đà Nẵng có tổng cộng 32 điểm đang phong tỏa cứng (có quyết định của UBND quận, huyện) để phòng dịch Covid-19.