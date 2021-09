Đà Nẵng có 2 quận xanh liền kề, người dân được thực hiện hoạt động gì ?

Công nhận Q.Sơn Trà là quận xanh

Chiều 17.9, ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND Q.Sơn Trà, cho biết đã có quyết định công nhận toàn quận là vùng xanh theo Quyết định 2686 ngày 31.5.2021 về đánh giá các vùng nguy cơ.

Tại quyết định này, UBND Q.Sơn Trà có 111 vùng, trong đó có 111 vùng xanh, do đó đánh giá toàn quận là vùng xanh, bao gồm 7 phường: An Hải Bắc, Phước Mỹ, Mân Thái, An Hải Tây, Nại Hiên Đông, Thọ Quang, An Hải Đông.

Chủ tịch UBND Q.Sơn Trà yêu cầu Chủ tịch UBND các phường triển khai biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo quy định nới lỏng các hoạt động của UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành vào ngày 14.9 (Quyết định 2985, có hiệu lực từ ngày 16.9).

Ông Hoàng Sơn Trà cho hay, với quyết định này, người dân sinh sống trong các phường thuộc Q.Sơn Trà sẽ được thụ hưởng những quy định nới lỏng cho vùng xanh do UBND TP.Đà Nẵng quy định.

Người dân vùng xanh và liên vùng xanh (phường, quận) được hưởng những nới lỏng trong công tác phòng chống dịch Covid-19 HOÀNG SƠN

Cho phép hàng ăn uống bán mang về, người dân tập thể dục ở nơi công cộng...

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 14.9, Q.Ngũ Hành Sơn là địa phương cấp quận đầu tiên trên địa bàn TP.Đà Nẵng được công nhận là quận xanh . Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà là 2 quận liền kề nhau (tuyến đường phân chia là Nguyễn Văn Thoại).

Như vậy, đối chiếu với các quy định của TP.Đà Nẵng về việc đánh giá vùng xanh thiết lập theo quy mô cấp phường và liên vùng xanh (nhiều vùng xanh cấp phường, quận liền kề nhau), người dân được ra khỏi nhà để tham gia nhiều hoạt động như vùng vàng và các hoạt động được bổ sung thêm.

Cụ thể, hoạt động siêu thị; chuỗi cửa hàng tiện lợi (chuỗi siêu thị mini), chợ truyền thống được bán hàng trực tiếp cho người dân trong phạm vi vùng xanh và liên vùng xanh. Mỗi hộ gia đình chỉ được 1 người lựa chọn đi siêu thị hoặc đi chợ, với tần suất 3 ngày/lần và phải có giấy mua hàng có QR Code theo quy định.

Đối với hoạt động của các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng; dịch vụ kỹ thuật, sửa chữa điện, nước dân sinh; cơ sở phát hành xuất bản phẩm, văn phòng phẩm, cửa hàng máy vi tính; cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng và vật tư nông nghiệp, mỗi hộ gia đình chỉ được một người được đi mua hàng, sử dụng dịch vụ trực tiếp trong phạm vi vùng xanh và liên vùng xanh.

Các hình thức thể dục, thể thao tại nơi công cộng trong phạm vi vùng xanh, khoảng thời gian từ 5 đến 7 giờ sáng và từ 17 đến 19 giờ tối; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m với người khác.