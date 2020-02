Đà Nẵng ban hành kế hoạch ứng phó virus Corona, phân loại 4 cấp độ dịch bệnh

Dừng khởi công 2 dự án ngàn tỉ để tập trung chống dịch do virus Corona Trước diễn biến của dịch bệnh, TP.Đà Nẵng đã quyết định dừng tổ chức khởi công dự án cải thiện hạ tầng giao thông TP.Đà Nẵng và dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà dự kiến diễn ra vào sáng nay 3.2, để tập trung triển khai phòng chống dịch. Đây là 2 dự án quan trọng của Đà Nẵng trị giá hàng ngàn tỉ đồng, trong đó, dự án cải thiện hạ tầng giao thông TP được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 2 công trình là đường vành đai phía tây 2 và đường và cầu qua sông Cổ Cò (tổng mức đầu tư trên 1.427 tỉ đồng); dự án cải thiện môi trường nước phía đông Q.Sơn Trà có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng. Trước đó, theo văn bản do Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng ban hành vào tối 2.2, sáng 3.2, Đà Nẵng đã cho học sinh toàn TP nghỉ học tới ngày 9.2 để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.