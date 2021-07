Đà Nẵng: Bắt bị can trốn truy nã ở khu dân cư phong tỏa Covid-19

Sáng 30.7, Công an Q.Hải Châu TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt bị can trốn truy nã về hành vi trộm cắp. Đáng chú ý, bị can này chọn khu phong tỏa Covid-19 để trốn truy nã , tránh sự truy xét.