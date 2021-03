Đà Nẵng: Bắt được 2 bị can giết người, buôn ma túy trốn khỏi nhà tạm giữ

Trước đó, Trần Hà (23 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Hải Châu khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi giết người. Còn Nguyễn Phước Hơn (32 tuổi, ngụ H.Tiên Phước, Quảng Nam) bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Hải Châu khởi tố, tạm giam về tội mua bán trái phép ma túy

Trong khi bị tạm giam ở nhà tạm giữ Công an Q.Hải Châu, khoảng 2 giờ ngày 20.3, Hà và Hơn cùng nhau bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP.Đà Nẵng đã ra lệnh truy nã hai bị can.

Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành truy xét, bám theo các bị can ra phía Bắc và thông báo để công an các địa phương phối hợp hỗ trợ.

Hai bị can bị bắt tại Hà Tĩnh ẢNH: NGUYỄN TÚ

Qua trao đổi thông tin, lực lượng truy xét phát hiện cả hai lên một xe khách để bỏ trốn về phía Bắc.