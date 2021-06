Đà Nẵng: Bắt vợ chồng mua bán trái phép ma túy

Trước đó, chiều 28.6 Công an Q.Hải Châu bắt quả tang Lê Hà Quốc Bảo (29 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đang bán 4 gói ma túy cho người nghiện.

Khám xét nhà Bảo, lực lượng thu giữ thêm 4 gói ma túy khác. Mở rộng điều tra, công an quận bắt tiếp Nguyễn Văn Nhân (28 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông) đang giao ma túy cho Lê Viết Tân (33 tuổi, ngụ P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu).

Tiếp đó, Công an Q.Hải Châu bắt giữ vợ Nhân là Đào Thị Hàn My (27 tuổi) tại ngã tư Lê Duẩn – Nguyễn Chí Thanh khi đang mang ma túy đi cất giấu.

Nhân khai nhận đã 6 lần bán ma túy cho Tân và Bảo. Công an quận đã thu giữ 100 gram ma túy đá.

My khai do cần tiền giải quyết việc gia đình nên 2 vợ chồng cùng buôn ma túy , chuyên lấy hàng từ TP.HCM về tiêu thụ. Hiện vợ chồng Nhân - My cùng Bảo, Tân đang bị tạm giữ.