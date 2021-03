Đà Nẵng: Bệnh nhân 79 tuổi về từ Mỹ chiến thắng Covid-19 kỳ diệu ra sao ?

Bác sĩ Phạm Minh An (Khoa Hồi sức tích cực Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng ), là bác sĩ tăng cường tại BV Phổi Đà Nẵng để điều trị các BN Covid-19 nặng, cho biết ngay khi tiếp nhận và đánh giá tình trạng BN đã xác định sẽ là cuộc chiến đầy “cam go và thử thách”. BN nhanh chóng được đặt nội khí quản, thở máy. Khi phổi BN tổn thương nặng phải chỉ định lọc máu đến 8 đợt liên tục. Sau hơn 1 tháng điều trị tích cực, đến ngày 13.2, lần đầu tiên BN có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 , tuy nhiên tình trạng vẫn nặng do bệnh nền phức tạp.