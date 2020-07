Đà Nẵng cần có 'tiếng nói' về việc thu hồi dự án Đa Phước

Hà Nội không tăng học phí Sáng 7.7, với 100% ĐB có mặt nhất trí, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và học phí Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội năm học 2020 - 2021. Theo đó, học phí đối với trẻ 5 tuổi, THCS và giáo dục thường xuyên cấp THCS khu vực thành thị được giữ nguyên là 155.000 đồng/tháng, nông thôn 75.000 đồng/tháng và miền núi 19.000 đồng/tháng. Học phí mầm non (không gồm mầm non 5 tuổi), THPT và giáo dục thường xuyên cấp THPT ở khu vực thành thị là 217.000 đồng/tháng, nông thôn 95.000 đồng/tháng và miền núi 24.000 đồng/tháng. Mức học phí cũng giữ nguyên đối với 2 trường trung cấp của TP, Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long 900.000 đồng/tháng; Trường trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội có 2 mức là 750.000 đồng/tháng đối với ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật, ngành nông, lâm, thủy sản; và 800.000 đồng/tháng đối với ngành thể dục thể thao, nghệ thuật , ngành khách sạn, du lịch. Bậc tiểu học được miễn học phí, theo quy định của luật Giáo dục. Theo Phó chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, dịch Covid-19 dẫn đến tình trạng một bộ phận người lao động mất việc làm, ảnh hưởng đến thu nhập. Do đó, việc TP đề xuất giữ nguyên mức học phí như năm học trước là phù hợp với khả năng đóng góp của phụ huynh, đảm bảo chính sách an sinh xã hội. Vũ Hân