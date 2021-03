Đà Nẵng cưỡng chế tháo dỡ các sai phạm tại chung cư Mường Thanh từ 6.4

Ngày 10.3, UBND Q.Ngũ Hành Sơn cho biết, ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND quận vừa ký ban hành kế hoạch về việc tổ chức cưỡng chế tháo dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng của công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng và Căn hộ cao cấp Sơn Trà (gọi tắt là chung cư Mường Thanh, P.Mỹ An) do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư.

Theo UBND Q.Ngũ Hành Sơn, căn cứ các quy định pháp luật, quận đã xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm tại các tầng 2, 3, 4, 5, 35, 41, 42 và 2 tầng (gồm tầng kỹ thuật và tầng mái) của khối chung cư Mường Thanh do xây dựng sai so với nội dung giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng Đà Nẵng cấp vào tháng 2.2016.

Giai đoạn 2 cưỡng chế tháo dỡ tại các tầng 35, 41, 42 và 2 tầng (gồm tầng kỹ thuật và tầng mái), thời gian từ ngày 1.7 đến hết ngày 30.9.

Theo UBND Q.Ngũ Hành Sơn, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên phải chịu toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế tháo dỡ theo quy định (theo Điều 41, Nghị định 166/2013/NĐ-CP của Chính phủ).

Trường hợp doanh nghiệp này không thực hiện thanh toán chi phí cưỡng chế sau khi đã nhận được văn bản thông báo của UBND quận thì chi phí cưỡng chế được tạm ứng từ ngân sách và sẽ hoàn trả ngay sau khi thu được tiền của doanh nghiệp.

Theo kế hoạch do UBND Q.Ngũ Hành Sơn ban hành, quận đã thành lập Ban Thực hiện cưỡng chế do một Phó chủ tịch UBND quận phụ trách, làm Trưởng ban. Vào ngày 20.3, tại trụ sở UBND P.Mỹ An, UBND quận sẽ tổ chức công bố quyết định cưỡng chế và thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có liên quan tại công trình chung cư Mường Thanh