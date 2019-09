Đà Nẵng: Cựu công an ra tù lại tiếp tục lừa chạy việc

. Chiều tối 17.9, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm một cựu công an lừa chạy việc

Theo bản án, Lâm Quang Điệu (58 tuổi, ngụ thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) lãnh 14 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Điệu từng làm công an nhưng đã bị cho ra khỏi ngành vì phạm pháp, năm 1994, Điệu lãnh 1 năm 9 tháng tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ và tiêu xài, từ tháng 10.2016 đến tháng 2.2018, Điệu lợi dụng việc mình từng làm trong ngành công an, lừa nhiều người muốn chạy vào biên chế, chạy vào ngành công an, làm việc ở sân bay Đà Nẵng. Tổng cộng, Điệu gây ra 13 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng.

Điệu ra giá chạy vào ngành công an là 300 - 500 triệu đồng, làm việc ở sân bay Đà Nẵng là 180 - 220 triệu đồng. Trong số các nạn nhân, bị lừa nhiều nhất là bà Nguyễn Thị Tia (48 tuổi), do tin Điệu, bà Tia nhận tiền chạy vào biên chế từ nhiều người đưa cho Điệu, dẫn đến bị lừa dây chuyền gần 900 triệu đồng. Ngoài lừa chạy việc vào ngành công an, sân bay, cựu công an này còn lừa chạy việc vào biên chế UBND H.Hòa Vang giá 150 triệu đồng.