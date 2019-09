Giám đốc công ty sơn bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Huy động vốn mở showroom

PV Thanh Niên cũng đến địa chỉ công ty nêu trên và ghi nhận ngôi nhà 5 tầng không thấy biển hiệu công ty này. Khi bấm chuông, một phụ nữ trẻ mở cổng cho biết chị thuê địa điểm này từ nhiều tháng nay để kinh doanh ; gần đây cũng có nhiều người tìm đến đây hỏi thông tin về Công ty Thái Lan Paint. Trong đơn tố cáo, ông Lê Quang Liệu (ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu), đại diện cho 40 đối tác, đại lý, nhân viên của Công ty cổ phần Thái Lan Paint (Công ty Thái Lan Paint), trụ sở tại số 5, ngách 73, ngõ 1194 đường Láng, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa (Hà Nội), phản ánh: Trong năm 2018, Công ty Thái Lan Paint huy động khoảng 400 nhà đầu tư để góp vốn mở showroom bán sơn Thái Lan, nhưng từ tháng 3.2019, công ty này đã ngưng hoạt động. Các cổ đông, đại lý tìm đến các văn phòng công ty ở Hà Nội và một số nơi đều đóng cửa; liên lạc qua điện thoại, email ông Tr.C.C, Giám đốc công ty thì ông không nghe hoặc tắt máy, không trả lời email.

Bà Đậu Thị Đông (ngụ P.5, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) phản ánh, ngày 5.12.2018, đại diện Công ty Thái Lan Paint đến nhà bà ký hợp đồng hợp tác kinh doanh (HĐKD) thời hạn 3 năm, người ký tên trong HĐKD là ông Tr.C.C, Giám đốc công ty. Bà Đông góp vốn 300 triệu đồng và góp mặt bằng nhà bà để mở showroom bán sơn Thái Lan. Phía ông C. trang trí showroom, bảng hiệu, kệ trưng bày sản phẩm; chi phí khai trương, đào tạo nhân sự bán hàng - tổng giá trị 120 triệu đồng và cung cấp sơn cho bà Đông bán trị giá khoảng 40 triệu đồng. Về quyền lợi , bà Đông được hưởng cố định 6,6 triệu đồng/tháng (theo tỷ lệ số tiền 300 triệu đồng bà Đông góp); được nhận mỗi tháng tỷ lệ 12% trên tổng doanh thu của cửa hàng phát sinh hằng tháng, tiền thưởng cuối năm. Ngày 23.12.2018, bà Đông chuyển khoản đủ 300 triệu đồng vào tài khoản Công ty Thái Lan Paint. Sau khi showroom đi vào hoạt động 2 tháng, bà Đông nhận được 13,2 triệu đồng, nhưng từ tháng 3.2019 đến nay, ông C. không cung cấp sơn cho bà Đông bán và cũng không trả tiền. Bà Đông cho biết thêm, việc trang trí showroom, bảng hiệu và chi phí khai trương chỉ khoảng 70 triệu đồng nhưng ông C. kê lên tới 120 triệu đồng.

Ông Trần Văn Mạnh (ngụ TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) phản ánh, từ tháng 5.2018 cũng ký HĐKD với ông C. gói 300 triệu đồng; nhưng từ tháng 3.2019, ông C. không cung cấp sơn và trả tiền theo hợp đồng. Bà Kha Lê Kim, đại lý của Thái Lan Paint ở tỉnh Sóc Trăng, phản ánh bà muốn thanh lý hợp đồng nhưng không thể liên lạc với ông C.

Công an vào cuộc

Chiều 9.9, đại diện Đội cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) cho biết, ngày 26.8, đơn vị tiếp nhận 7 đơn thư từ Phòng CSKT Công an TP.Hà Nội, nội dung tố cáo ông Tr.C.C, Giám đốc Công ty Thái Lan Paint, trụ sở tại P.Láng Thượng (Q.Đống Đa), không thực hiện đúng hợp đồng, có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng. Ngày 28.8, đơn vị này cử 2 cán bộ vào TP.HCM, phối hợp với Công an P.Tân Thới Nhất (Q.12) lấy lời khai của các bị hại về việc ông C. có dấu hiệu lừa đảo. Một số người khác, do thời gian gấp gáp, chưa thể triệu tập nên chưa lấy lời khai được. Qua xác minh, trước đó ngôi nhà số 5, ngách 73, ngõ 1194 đường Láng (P.Láng Thượng, Q.Đống Đa) có treo biển hiệu của công ty này. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, biển hiệu đã bị gỡ bỏ.