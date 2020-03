Đà Nẵng: Đốt 2 xe máy của đôi vợ chồng vì nghi trộm cá lồng bè

Ngày 3.3, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết đã xác định được nghi can Nguyễn Như Dũng (ngụ Q.Sơn Trà) là người đốt xe của vợ chồng anh T.V.L chỉ vì nghi vợ chồng anh L. trộm cá lồng bè.

Vào khoảng 23 giờ 10 ngày 29.2, Công an P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà) nhận được tin báo tại khu đất trống đường Nguyễn Hữu An (P.Nại Hiên Đông) xảy ra vụ cháy xe máy. Tại hiện trường, hai xe máy bị cháy gồm xe máy BS 43E1 - 281.35 và 1 xe máy không rõ biển số do bị cháy hoàn toàn.

Qua xác minh, chủ hai xe máy trên là anh T.V.L (31 tuổi) và chị H.T.M (33 tuổi, vợ anh L., cùng ngụ Q.Sơn Trà) để trên đường Nguyễn Hữu An để đi làm.