Đà Nẵng: Hai bợm nhậu bất chấp Covid-19, rời 'vùng xanh an toàn' đi mua rượu

Trước đó, chiều 18.8, lực lượng của khu dân cư trực chốt kiểm soát Covid-19 tại kiệt 125 đường Ngô Gia Tự, P.Hải Châu 1 (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy theo hướng ra ngoài đường nên đề nghị kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên, cả hai bợm nhậu rú ga bỏ chạy, thông chốt, lực lượng chốt kiểm soát đề nghị Công an P.Hải Châu 1 hỗ trợ. Công an P.Hải Châu 1 đã triệu tập H.Q.T (31 tuổi) và N.V.P (26 tuổi) lên làm việc. Cả hai thừa nhận hành vi vi phạm không thuộc các trường hợp được phép ra ngoài.

Đáng chú ý, khu vực khu dân cư hai bợm nhậu này lưu trú là vùng xanh an toàn của P.Hải Châu 1, không có ca nhiễm Covid -19. Tuy nhiên cả hai bợm nhậu lại không chấp hành quy định “ ai ở đâu thì ở đó ” để đảm bảo an toàn cho các khu dân cư ở Đà Nẵng. Nguyên do, T. và P. đang nhậu thì hết rượu, cộng với việc ở nhà “nóng trong người” nên cả hai cùng đi xe máy ra ngoài mua rượu để về tiếp tục lai rai. UBND P.Hải Châu 1 chuyển hồ sơ đề nghị UBND Q.Hải Châu xử phạt 7,5 triệu đồng/người vì vi phạm không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.