Đà Nẵng: Hàng trăm người dân lại vây trụ sở Bách Đạt An

Theo lãnh đạo UBND phường Thạch Thang, khi nhận tin báo về vụ việc, phường đã triển khai lực lượng công an phường giữ trật tự ban đầu, đồng thời đề nghị Công an Hải Châu tăng cường lực lượng đảm bảo giao thông, an ninh.

“Do công ty Bách Đạt An đóng cửa nên người dân tập trung phía trước, giăng băng rôn sau đó đòi kéo đến Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng gần đó, tuy nhiên, địa phương và lực lượng công an đã vận động, đến 12 giờ 53 phút cùng ngày, mọi người đã giải tán”, lãnh đạo UBND phường Thạch Thang cho biết.

Lãnh đạo phường Thạch Thang cho biết thêm vụ việc trưa nay (4.3) liên quan đến các tranh chấp giữa Công ty CP Bách Đạt An và Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam. Do văn phòng đại diện Công ty CP Bách Đạt An đóng trên địa bàn Thạch Thang nên địa phương đã nhiều lần nhắc nhở doanh nghiệp về các vấn đề an ninh trật tự, tuy nhiên, đây là lần thứ 2 xảy ra vụ việc "khách hàng vây trụ sở Bách Đạt An".